Фигурист Алиев заявил, что боролся за каждый элемент в короткой программе финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев боролся за каждый прыжковый элемент в ходе проката короткой программы в финале Гран-при в Турине. Об этом он сообщил журналистам.

Мужчины представили короткие программы в финале Гран-при в четверг. Алиев допустил ошибку на каскаде из четверного лутца и тройного тулупа, сделав последний прыжок в два оборота. Кроме того, фигурист оступился на дорожке шагов. После короткой программы Алиев занимает четвертое место (88,78 балла).

"Скажу, что боролся сегодня за элементы, чувствовал себя замечательно, настрой был классный, без тряски и волнения, - сказал Алиев. - Настроил себя грамотно, приходится немножко спасать прыжки, обидно, что не удается набирать плюсы на элементах, доволен, что, несмотря на все, я программы не сливаю и борюсь за элементы".

"Был долгий перерыв между тренировками и соревнованиями, я поспал только пять часов, - добавил фигурист. - Хочется восстановиться теперь".

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу.