Фигурист Самарин не намерен упрощать программы после неудачи в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин не намерен упрощать программы в техническом плане после неудачного короткого проката в финале Гран-при в Турине. Об этом он сообщил журналистам.

Мужчины представили короткие программы в четверг. Самарин допустил ошибки на четверных лутце и флипе, но завершил свой прокат без падений и получил за него 81,32 балла. Он занимает пятое место.

"Никак не оцениваю [прокат], не получилось то, что хотели, - сказал Самарин. - Не хочу искать оправданий, мы не будем упрощать ничего, будем идти и добиваться чистоты исполнения, да, сегодня был неудачный день, но есть еще произвольная программа".

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу.