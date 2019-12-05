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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Самарин не намерен упрощать программы после неудачи в финале Гран-при

В четверг в короткой программе россиянин допустил ошибки на четверных лутце и флипе

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин не намерен упрощать программы в техническом плане после неудачного короткого проката в финале Гран-при в Турине. Об этом он сообщил журналистам.

Мужчины представили короткие программы в четверг. Самарин допустил ошибки на четверных лутце и флипе, но завершил свой прокат без падений и получил за него 81,32 балла. Он занимает пятое место.

"Никак не оцениваю [прокат], не получилось то, что хотели, - сказал Самарин. - Не хочу искать оправданий, мы не будем упрощать ничего, будем идти и добиваться чистоты исполнения, да, сегодня был неудачный день, но есть еще произвольная программа".

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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