Ханю заявил, что не против поработать с российским тренером на сборах

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю поработал бы с российским тренером на сборах в случае возникновения такой возможности. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции.

Тренером 24-летнего фигуриста является канадец Брайан Орсер. "Я с большим уважением отношусь к российскому фигурному катанию. Если у меня будет такая возможность, то попробую поработать, мне это интересно", - сказал Ханю.

"Почему бы и нет? Дело в том, что мне не очень комфортно отвечать на этот вопрос, когда здесь (на финале Гран-при в Турине - прим. ТАСС) со мной нет ни одного тренера. Мне хотелось бы узнать о секретах успеха российских фигуристов", - добавил спортсмен.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018) и двукратным чемпионом мира (2014, 2017). Также японец четыре раза побеждал в финалах серии Гран-при (2014, 2015, 2016, 2017).