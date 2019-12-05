"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 6 декабря. Футболисты лондонского "Арсенала" уступили дома "Брайтону" со счетом 1:2 в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе "Брайтона голы забили Адам Уэбстер (36-я минута) и Нил Мопей (80). У "Арсенала" отличился Александр Ляказетт (50).

"Арсенал" не может выиграть в чемпионате страны в семи матчах подряд (четыре ничьи и три поражения). 29 ноября с поста главного тренера лондонского клуба был уволен испанец Унаи Эмери в связи с неудовлетворительными результатами. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет бывший игрок клуба швед Фредрик Юнгберг, который возглавлял молодежную команду с лета прошлого года.

"Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 15 матчах. "Брайтон" идет 13-м, имея в активе 18 очков после 15 встреч.

В следующем матче "Арсенал" 9 декабря на выезде сыграет против "Вест Хэма". "Брайтон" днем ранее на домашнем поле встретится с "Вулверхэмптоном".