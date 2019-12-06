"Зенит" сыграет против "Крузейро" в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу

ТАСС, 6 декабря. Российский "Зенит" (Казань) в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу сыграет против бразильского "Крузейро". Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).

Полуфинальные пары определились по итогам заключительного тура группового этапа. "Зенит" со счетом 3-2 победил итальянский клуб "Кучине-Лубе", а "Крузейро" переиграл "Аль-Райян" из Катара (3-0). "Кучине-Лубе" (7 очков) занял первое место на предварительном этапе, "Крузейро" (6) финишировал вторым, "Зенит" (5) - третьим, а "Аль-Райян" (0) замкнул турнирную таблицу квартета.

Текущий розыгрыш клубного чемпионата мира среди мужских команд проводится по новому формату. Победитель предварительного этапа встретится в полуфинале с командой, занявшей четвертое место, а вторую пару составят клубы, расположившиеся на второй и третьей строчках. Матч "Зенита" и "Крузейро" пройдет 7 декабря, начало - 23:00 мск. "Кучине-Лубе" и "Аль-Райян" встретятся в этот же день, их игра стартует в 20:00 мск.

Казанский "Зенит" получил от организаторов турнира уайлд-кард (специальное приглашение - прим. ТАСС). "Кучине-Лубе" является победителем Лиги чемпионов, а "Крузейро" - розыгрыша чемпионата Южной Америки. Клубный чемпионат Азии выиграл иранский "Варамин", однако Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала команду, серебряный призер "Панасоник Пантрес" (Япония) отказался от квоты, поэтому на турнир отправились обладатели бронзовых наград - волейболисты "Аль-Райяна".

Встреча предварительного раунда между "Зенитом" и "Крузейро" завершилась победой бразильского клуба. Российская команда уступила со счетом 0-3.

Финал и игра за третье место пройдут 8 декабря. "Зенит" один раз побеждал в турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и дважды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011).