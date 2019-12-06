Шайба Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Коламбусом" в матче НХЛ

ТАСС, 6 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэндан Лемье (20-я минута), Джейкоб Труба (26) и Артемий Панарин (36). У "Коламбуса" отличились Кэм Аткинсон (13) и Сет Джонс (44). Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 45 бросков по воротам и стал лучшим игроком матча. Второй звездой был признан Панарин, третьей - Джонс.

Минувшим летом Панарин перешел из "Коламбуса" в "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата хоккеиста составляет около $11,5 млн в год. В текущем регулярном чемпионате нападающий провел 27 матчей и набрал 34 (13 шайб + 21 передача) очка.

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 (28+59) очков, в плей-офф на его счету было 11 (5+6) очков в 10 встречах. За "Коламбус" россиянин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона в составе "Чикаго". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий провел 349 матчей, в которых набрал 354 (129+225) очка, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ - прим. ТАСС), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.

"Рейнджерс" занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 27 матчах 31 очко. "Коламбус" идет 13-м, имея в активе 26 очков после 28 игр. В следующем матче 7 декабря "Рейнджерс" дома примут "Монреаль". "Коламбус" днем позже на выезде встретится с "Флоридой".

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома в овертайме победил " Вегас" со счетом 3:2. Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 31 бросок по воротам. Также "Аризона" на выезде обыграла "Филадельфию" со счетом 3:1, а "Бостон" дома в овертайме уступил "Чикаго" - 3:4.