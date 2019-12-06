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НХЛ

Свечников стал лучшим игроком в победном матче "Каролины" против "Сан-Хосе"

Встреча завершилась со счетом 3:2
Андрей Свечников AP Photo/Chris Seward
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Chris Seward

ТАСС, 6 декабря. "Каролина" победила "Сан-Хосе" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард хозяев Андрей Свечников стал лучшим игроком встречи.

Шайбы в составе победителей забросили Свечников (1-я минута) и Джейк Гардинер (31). В активе россиянина также результативная передача и победный буллит. У проигравших отличились Маркус Соренсен (8) и Логан Кутюр (40).

Свечников был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий "Каролины" Уоррен Фогель (2 передачи), третьей - голкипер хозяев Петр Мразек (28 сейвов). Россиянин является лучшим бомбардиром команды, на его счету 31 (12 шайб + 19 передач) балл за результативность в текущем регулярном чемпионате.

"Каролина" занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 29 матчах. "Сан-Хосе" идет 10-м на Западе, имея в активе 32 балла в 30 встречах.

В другом матче дня "Колорадо" на выезде победил "Монреаль" со счетом 3:2. Хоккеисты гостей Никита Задоров и Валерий Ничушкин очков во встрече не набрали. Их партнер по команде Владислав Каменев пропускал матч из-за болезни.

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