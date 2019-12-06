Вратарь клуба НХЛ "Тампа" Василевский отдал результативную передачу в матче с "Миннесотой"

ТАСС, 6 декабря. "Тампа" проиграла "Миннесоте" со счетом 4:5 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер хозяев Андрей Василевский отметился результативной передачей.

В составе победителей шайбы забросили Джоэль Эрикссон (10-я минута), Джейсон Закер (11), Карсон Соуси (12), Виктор Раск (40) и Матс Цуккарелло (45). У проигравших отличились Эрик Чернак (2), российский защитник Михаил Сергачев (16), Виктор Хедман (39) и Алекс Киллорн (45).

Форвард "Тампы" Никита Кучеров сделал одну результативную передачу, теперь на его счету 31 (10 шайб + 21 передача) очко в сезоне. Сергачев набрал 16 (4+12) баллов за результативность. Защитник был признан второй звездой матча.

В эпизоде с первым голом хозяев результативной передачей отметился голкипер Василевский, отразивший 16 бросков в матче. Ассист стал вторым для россиянина в текущем сезоне. За время карьеры в НХЛ голкипер отдал девять результативных передач. Рекордсменом по этому показателю за всю историю является Том Баррасо, сделавший 48 передач.

Василевский является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с "Тампой". Россиянин - действующий обладатель приза "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам сезона. В составе сборной России он становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019).

В другом матче дня "Даллас" в овертайме победил "Виннипег" со счетом 3:2. Одну из шайб в составе хозяев забросил российский нападающий Денис Гурьянов, для которого она стала пятой в сезоне. Также "Калгари" на своей площадке обыграл "Баффало" со счетом 4:3.