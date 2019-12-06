Российские эксперты предоставили МОК и WADA свой вариант расследования по базе

Следователи WADA по итогам проверки базы данных сделали вывод о том, что с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Российские эксперты отвергли эти утверждения, по их мнению, отсутствие ряда файлов объясняется тем, что LIMS московской лаборатории, копия которой была передана в январе WADA, продолжала функционировать ежесуточно на одноименном сервере LIMS, который также работал без отключения длительное время (как минимум с ноября 2015 года). Наличие в ней изменений является естественным результатом использования базы.

При этом WADA отказывается признавать, что изменения в базе происходили еще в 2015 году, после отъезда в США бывшего директора лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором организации. "WADA этот период вообще выбрасывает, словно она его не видит. В декабре 2018 года она видит вход, в январе тоже, а этого не хочет видеть. Напрашивается вывод о тенденциозном и необъективном подходе", - заявил Блажеев.

"Если вы анализируете данные с 2012 по 2015 год, тогда надо фиксировать и эти вещи. Нет, это остается в стороне. И в этом мы видим неполноту и необъективность. Поэтому мы решили донести свою позицию всем членам исполкомов МОК, национальных олимпийских комитетов, международных федераций, WADA, всего по 350 адресам", - добавил он.

Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. В связи с выявленными фактами манипуляций с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.