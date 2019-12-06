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Допинг в спорте

РУСАДА в 2019 году выявило более 300 случаев нарушения правил доступности для тестирования

В 232 случаях речь идет о пропущенных тестах
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые одиннадцать месяцев 2019 года выявило 305 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по ноябрь включительно нашими сотрудниками было выявлено 305 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 232 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 73 - о непредоставлении информации о местонахождении".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

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Допинг
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