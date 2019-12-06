Путин: Гран-при по тхэквондо в Москве занимает достойное место в мировом календаре спорта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Гран-при по тхэквондо среди мужчин и женщин. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Благодаря впечатляющему составу участников и безупречной организации эти состязания занимают достойное место в международном спортивном календаре и всегда становятся настоящим, большим событием для многочисленных поклонников тхэквондо во всем мире. И конечно, они способствуют популяризации этого замечательного вида спорта, развитию единоборств в целом", - подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что турнир пройдет на высокой соревновательной ноте, надолго запомнится яркими, интересными поединками и доброжелательной атмосферой.

Финал Гран-при по тхэквондо проходит в Москве 6-7 декабря.