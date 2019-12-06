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Мировой футбол

Левников: допустимость офсайда в 10-20 см сможет облегчить работу судьям и VAR

Ранее о возможности изменения футбольных правил высказался глава УЕФА Александер Чеферин
Николай Левников Фотохроника ТАСС
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Николай Левников
© Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Предложение президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о допустимости офсайда в 10-20 см направлено на облегчение работы судей на поле и арбитров, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение ТАСС высказал бывший председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), член комиссии УЕФА по развитию судейства Николай Левников.

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В среду Чеферин высказал негативное отношение к VAR и внес предложение о допустимости офсайда в 10-20 см. Вносить изменения в правила игры в футбол может только Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

"Мы, давно занимающиеся судейством люди, еще до введения VAR говорили о том, что для четкого и безошибочного определения положения вне игры надо фиксировать офсайд, когда есть просвет между игроками, а это и есть те самые 10-20 см, о которых говорил Чеферин, - сказал Левников. - Если новшество будет реализовано, то я его буду приветствовать. Но опять же, это только предложение, правила игры могут поменяться только по решению IFAB, я думаю, что УЕФА отправит свое предложение в данный орган. Но могу сказать, что нововведение однозначно облегчит работу судьям, среди болельщиков будет возникать меньше споров".

"VAR нужно будет прочертить две линии и посмотреть, есть ли просвет между игроками или нет. Не нужны будут построения всяких перпендикулярных линий, поиски точки на теле, которая окажется чуть впереди", - отметил Левников.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. На данный момент VAR применяется в ведущих европейских чемпионатах, включая чемпионат России, и в матчах Лиги чемпионов. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России.

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