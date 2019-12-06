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Допинг в спорте

РУСАДА с начала года получило 95 запросов от атлетов на терапевтические исключения

Одобрен к настоящему времени 41 запрос
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба РУСАДА
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба РУСАДА

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые одиннадцать месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 95 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по ноябрь включительно к нам поступило 95 запросов на терапевтическое использование, - сказала Пахноцкая. - 68 запросов передано в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрен к настоящему времени 41 запрос, отклонено - 25".

Спортсмен в случае получения одобрения своего запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением WADA рассматривает РУСАДА.

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