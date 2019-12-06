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Летние олимпийские виды спорта

Глава FIE Усманов вошел в Зал славы отечественного фехтования

На данный момент в него входят 23 человека
Основатель USM Holdings Алишер Усманов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Основатель USM Holdings Алишер Усманов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов включен в Зал славы отечественного фехтования. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Усманов был включен в Зал славы в номинации "Fencing Family". В данную номинацию могут попасть специалисты, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта (например, спортивные функционеры, арбитры, журналисты).

Помимо Усманова, в Зал славы вошли тренер Лев Сайчук (его ученики принесли сборной СССР 14 олимпийских медалей и 58 наград чемпионатов мира) и фехтовальщики Яков Рыльский (победитель Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира), Татьяна Самусенко (трехкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира) и Виктор Сидяк (четырехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира).

На данный момент в Зал славы отечественного фехтования входят 23 человека. Ежегодно в него могут быть включены не более пяти человек (три спортсмена, один тренер и один представитель номинации "Fencing Family").

Бизнесмен возглавляет FIE на протяжении 11 лет.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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