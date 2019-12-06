Третьяк надеется, что Кудашов будет тренировать сборную России по хоккею на Олимпиаде-2022

ТАСС, 6 декабря. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк надеется, что главный тренер сборной России Алексей Кудашов будет работать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Кудашов возглавил сборную России в июле этого года, сменив Илью Воробьева. Ранее он входил в состав тренерского штаба сборной России с 2018 года.

"У нас доверие к нему, мы надеемся на него, поэтому дали ему возможность работать. Посмотрим, что будет дальше, никто ни от чего не застрахован, мы ждем от него результата, - сказал Третьяк. - У него есть Евротур, где можно проверить молодежь, и чемпионат мира. Этот турнир тоже важен, поскольку мы давно его не выигрывали".

Россияне под руководством Кудашова заняли третье место на первом этапе Евротура в Финляндии. Второй этап пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, вынесенный матч с участием сборных России и Финляндии пройдет в Санкт-Петербурге.

"В Москве у нас сыграет состав, приближенный к тому сильнейшему, олимпийскому составу. Т. е. если бы завтра была Олимпиада, эти игроки, которые вызваны сейчас, выступали бы на ней. Мы хотим посмотреть наших лучших хоккеистов на сегодняшний день", - отметил Третьяк.

Российские хоккеисты выиграли зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.