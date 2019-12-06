Женский чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет в Осло

ТАСС, 6 декабря. Осло примет женский чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Турнир пройдет с 19 по 22 февраля на трех стадионах. На предварительном этапе выступят девять сборных (России, Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Китая, Швейцарии, Эстонии и Японии), матчи будут сыграны 19 и 20 февраля. 21 февраля состоятся полуфиналы, финал - 22 февраля.

В Осло пройдет 10-й женский чемпионат мира по хоккею с мячом, соревнования проходят раз в два года. В финал соревнований выходили только сборные России и Швеции, скандинавские спортсменки восемь раз побеждали на чемпионатах мира, в 2014 году россиянки переиграли шведок (3:1). Пять раз бронзовые медали выигрывали норвежки, четыре - финки.