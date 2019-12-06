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Наследие ЧМ-2018

"Мордовия-Арена" будет передана региону, несмотря на долги по аренде

Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона в собственность Республики Мордовия

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Эксплуатант "Мордовия-Арены" "Спорт-Ин" заявил, что ситуация с иском компании к футбольному клубу "Мордовия" из-за долга по аренде не повлияет на передачу стадиона в региональную собственность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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Медведев подписал распоряжение о передаче "Мордовия-Арены" в собственность региона

Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Мордовия-Арена", на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу, в собственность Республики Мордовия до 1 января 2020 года.

"Ситуация с иском "Спорт-Ин" к "Мордовии" не повлияет на передачу стадиона в собственность Республики Мордовия. Клуб не начал гасить долги, сумма задолженности осталась прежней", - ответили в пресс-службе.

Компания в судебном порядке решает вопрос с долгами футбольных клубов "Ростов" и "Мордовия" по оплате аренды стадионов "Ростов-Арена" и "Мордовия-Арена" соответственно. Задолженность клуба из Саранска составляет около 40,4 млн рублей.

Стадион "Мордовия-Арена" был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года (введен в эксплуатацию 9 апреля 2018 года), который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Мордовия-Арена" приняла четыре матча группового этапа, вместимость стадиона составляет 43958 зрителей.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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