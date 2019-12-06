CAS сократил срок запрета на трансферы ФК "Челси". Клуб сможет покупать игроков зимой

ТАСС, 6 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить срок действия запрета на осуществление трансферов, который был принят в отношении английского футбольного клуба "Челси". Решение опубликовано на официальном сайте CAS.

CAS сократил число периодов до одного, таким образом, "Челси" сможет купить новых игроков в ближайшее трансферное окно. Также CAS вдвое сократил сумму штрафа "Челси", с 600 тыс. швейцарских франков (€547,5 тыс.) до 300 тыс. швейцарских франков (€273,8 тыс.).

Международная федерация футбола (ФИФА) 11 апреля 2019 года отклонила апелляцию "Челси" и оставила в силе изначальное решение, запрещающее клубу подписывать новых футболистов в ближайшие два трансферных окна. "Челси" был признан виновным в нарушении правил регистрации молодых игроков. Английский клуб обратился с апелляцией в CAS в июне и попросил опубликовать решение до конца 2019 года. Слушания по делу прошли в Лозанне 20 ноября.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков в 15 матчах. В 16-м туре лондонцы на выезде сыграют с "Эвертоном" в субботу. В Лиге чемпионов "Челси" располагается на третьем месте после пяти туров в группе Н, имея в активе 8 очков. В заключительном туре группового этапа английский клуб примет французский "Лилль" 10 декабря.