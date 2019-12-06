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Шахматные турниры

FIDE дисквалифицировала шахматиста Раусиса на шесть лет за мошенничество

Спортсмену разрешено играть в шахматы онлайн и по переписке

ТАСС, 6 декабря. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

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Наказание вступило в силу 31 июля 2019 года и завершится 30 июля 2025 года. Раусису запрещено участвовать в любых турнирах под эгидой FIDE, работать в качестве спортивного функционера, арбитра и организатора шахматных турниров. Также Раусис лишен звания гроссмейстера. Вместе с тем Раусису разрешено играть в шахматы онлайн и по переписке, работать частным шахматным тренером, однако он не может присутствовать во время турниров под эгидой FIDE.

Слушания по делу прошли в швейцарской Лозанне с 23 по 24 ноября, на них были рассмотрены обвинения в мошенничестве во время турнира во французском Страсбурге, который прошел с 10 по 14 июля, а также на других турнирах в период с 2015 по 2019 год. Раусис признан виновным в четырех случаях (трижды в использовании подсказок компьютера на мобильном телефоне и один раз в участии в договорном матче). Раусис признал вину, сотрудничал во время слушаний и раскаялся.

Раусису 58 лет, он представлял Латвию до 2003 года, Бангладеш до 2007 года, с 2007 года выступает за Чехию. Он выступал за сборную Латвии на трех шахматных олимпиадах, в 1995 году выиграл чемпионат страны. Раусис занимает 50-е место в рейтинге FIDE.

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Шахматные турниры
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