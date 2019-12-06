Кластер Универсиады в Красноярске передадут в федеральную собственность в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Кластер "Сопка", построенный к зимней Универсиаде в Красноярске, будет передан в федеральную собственность в 2020 году, а не в 2019 году, как сообщалось ранее. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Павел Ростовцев.

"Минспортом РФ запущен проект по созданию федерального тренировочного центра. Мы надеемся, что в первом квартале или первом полугодии 2020 года он будет создан и ему будут переданы все объекты", - сказал Ростовцев.

По словам министра, кластер "Радуга" должен быть передан Сибирскому федеральному университету. "Чтобы это сделать, мы выполняем ряд взятых на себя обязательств по внесению льготного налогообложения. Все в рабочем режиме, но немножко смещается вправо", - подчеркнул он, не уточнив срок передачи.

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. Кластер "Радуга" - комплекс из трех объектов, где организованы спортивно-тренировочные площадки для занятий лыжными гонками и спортивным ориентированием. Ранее сообщалось, что оба кластера будут переданы в федеральную собственность в 2019 году.

Универсиада в Красноярске прошла в марте текущего года.