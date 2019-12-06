Яременко: допинговый скандал раздувается с целью ослабить российских спортсменов перед ОИ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возможные санкции к российскому спорту призваны помешать подготовке сборной России к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря рассмотрит рекомендацию применить к российскому спорту ряд санкций, которые не позволят стране в течение четырех лет принимать международные старты, а ее спортсменам - выступать на основных соревнованиях под флагом страны, в том числе на Олимпийских играх.

"Это обычный прессинг, который начинается в предолимпийский год, у нас уже был подобный опыт перед Играми 2016 года и 2018 года. Этот прессинг применяется, чтобы выбить кого-то из колеи, чтобы кто-то опустил руки. Но мы об этом не задумываемся и работаем в режиме стопроцентной подготовки к соревнованиям", - сказал Яременко.

"Мы уже наступали один раз на эти грабли - на Олимпиаде 2016 года в Рио схожая история наложила свой отпечаток. Постараемся, чтобы на результат нашей работы то, что происходит, не повлияло", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Токио летом следующего года. В 2022 году Россия должна принять мужской чемпионат мира по волейболу.