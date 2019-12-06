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Зимние олимпийские виды спорта

Глава Федерации хоккея России Третьяк награжден грамотой МОК

Президент ФХР награжден за вклад в олимпийское движение и продвижение ценностей Международного олимпийского комитета
Глава ФХР Владислав Третьяк Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава ФХР Владислав Третьяк
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк удостоен грамоты от Всемирной ассоциации олимпийцев (World Olympians Associations) за вклад в олимпийское движение и продвижение ценностей Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Грамоту 67-летнему Третьяку вручил президент МОК Томас Бах на совещании совета Международной федерации хоккея (IIHF), которое прошло в штаб-квартире МОК.

"Для ФХР большая честь получить такое признание от МОК, - отметил Третьяк. - Мы полностью разделяем ценности МОК, стремимся сделать спорт лучше. Важно развивать международное сотрудничество, и в этом большая заслуга в том числе IIHF и нашего большого друга Рене Фазеля (глава IIHF - прим. ТАСС)".

В составе сборной СССР Третьяк стал трехкратным олимпийским чемпионом (1972, 1976, 1984), а также серебряным призером Олимпийских игр (1980), десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Третьяк возглавил ФХР в 2006 году.

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Зимние олимпийские виды спорта
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