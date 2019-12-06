Конькобежец Муштаков выиграл дистанцию 500 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 6 декабря. Россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане.

Спортсмен показал результат 34,636 секунды. Второе место занял еще один представитель России Руслан Мурашов (34,641), третьим стал канадец Алекс Буавер-Лакруа (34,730). Россиянин Артем Арефьев показал четвертое время (34,740).

Муштаков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В активе Мурашова золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также золото чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Нур-Султане завершится 8 декабря.