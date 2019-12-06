{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежец Муштаков выиграл дистанцию 500 м на этапе Кубка мира

Второй результат показал другой россиянин - Руслан Мурашов
Виктор Муштаков EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Виктор Муштаков
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 6 декабря. Россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане.

Спортсмен показал результат 34,636 секунды. Второе место занял еще один представитель России Руслан Мурашов (34,641), третьим стал канадец Алекс Буавер-Лакруа (34,730). Россиянин Артем Арефьев показал четвертое время (34,740).

Муштаков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В активе Мурашова золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также золото чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Нур-Султане завершится 8 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Поветкин оказался тяжелее Хантера на 1,3 кг на взвешивании перед поединком
Бой пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС