Гараничев будет запасным в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев будет запасным в эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Как сообщили ТАСС в тренерском штабе национальной команды, в гонке выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Мужская эстафета пройдет 7 декабря. В гонку российские биатлонисты будут уходить в указанном порядке.

31-летний Гараничев попросил не ставить его в состав на эстафету на чемпионате мира, который Эстерсунд принимал в марте этого года. Биатлонист имеет плохую статистику выступлений в командных гонках, в карьере была серия из пяти эстафет подряд со штрафными кругами на главных стартах сезона.