Левников: Карасев будет единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сергей Карасев является единственным российским арбитром, который имеет шансы получить назначения на матчи чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства Николай Левников.

Карасев работал на двух матчах чемпионата Европы 2016 года. На чемпионате мира 2018 года арбитр отсудил одну игру. Карасев регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасев, - сказал Левников. - Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно - нахождение в элитной группе судей УЕФА. У нас есть два арбитра в первой группе - Алексей Еськов и Сергей Иванов, в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу, но мне кажется, что шансы их назначения на матчи чемпионата Европы все равно маленькие. Даже если они перейдут в элитную группу, то не наберут достаточного практического опыта судейства в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в играх с участием национальных сборных".

В элитную группу судей УЕФА входят 25 человек. "Шансы Карасева такие же, как и у других кандидатов из элитной группы, я уверен, что Роберто Розетти (глава судейского комитета УЕФА - прим. ТАСС) с помощниками работает в этом направлении. Окончательно все станет известно после матчей плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы, кто на эти матчи будет назначаться, те и окажутся реальными кандидатами. Я думаю, что всего отберется 16 человек из 25", - заключил Левников.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.