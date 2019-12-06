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Финал Гран-при по фигурному катанию

Лакерник: проблем с судейством на Гран-при после письма России в ISU не наблюдалось

Новая система выставления оценок за элемент с градацией от минус пяти баллов до плюс пяти была введена в нынешнем олимпийском цикле

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник после обращения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по вопросу непоследовательности судейства на этапах Гран-при на сталкивался с необъективным судейством в серии. Об этом он сообщил журналистам в Турине, где проходит финал Гран-при.

ФФККР направила письмо в техком ISU в начале ноября, основной вопрос - отсутствие единого подхода в оценке качества элементов, различные оценки за один и тот же элемент у разных спортсменов.

"Был этап в Саппоро, потом финал, и я пока не вижу проблем, - сказал Лакерник. - Техком письмо рассматривает, и я, пока он не ответил, могу высказать одну мысль - имеется серия соревнований, она называется Гран-при, и судиться она должна одинаково. А не так, что одно судится более жестко, другое - более мягко. Эту проблему надо изучить, подход в судействе должен быть одинаковый", - подчеркнул Лакерник.

Новая система выставления оценок за элемент с градацией от минус пяти баллов до плюс пяти была введена в нынешнем олимпийском цикле, ранее оценки варьировались от минус трех до плюс трех.

"Судьям система понравилась сразу, но она предполагает качественное судейство. Она работает, только когда судьи судят грамотно", - заметил Лакерник.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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