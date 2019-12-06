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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Шанаева и Нарижный идут третьими после ритм-танца в финале юниорского Гран-при

Лидируют представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный занимают третье место после ритм-танца в финале серии Гран-при среди юниоров. Соревнования проходят в итальянском Турине.

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За прокат россияне получили 66,21 балла. Лидируют представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (68,76), второе место занимают американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (68,72). Россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов идут четвертыми (65,07), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - шестыми (59,89).

16-летняя Шанаева и 20-летний Нарижный в текущем сезоне одержали победы на двух этапах Гран-при - в Куршевеле и Челябинске.

Произвольный танец юниоры покажут 7 декабря.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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