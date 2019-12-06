Худайбердиеву и Филатова забавляют заголовки о "соперничестве с дочерью Тутберидзе"

Худайбердиева и Филатов, которые выступают в паре с нынешнего сезона, за свой прокат получили 65,07 балла. Дэвис и Смолкин также выступают на этом турнире. Кроме того, в финал Гран-при пробилась еще одна российская пара - Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, выступающие в танцах на льду, находят забавными попытки СМИ организовать соперничество между ними и Дианой Дэвис, которая выступает в дуэте с Глебом Смолкиным и приходится дочерью российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсмены рассказали журналистам после ритм-танца в финале юниорского Гран-при в Турине.

"Это вызывает гордость, половина состава - наши, - сказала Худайбердиева. - Все пытаются устроить какие-то противостояния - "эти против этих", особенно "эти против дочки Тутберидзе", это мне нравится. Особенно с учетом того, что мы с Дианой лучшие подруги. Мы всей нашей командой хотели бы, чтобы весь пьедестал был русский".

Также фигуристы оценили свое выступление в ритм-танце. "Впечатления очень хорошие, наверное, это наших лучший прокат по физическому состоянию, атмосфере, мы довольны, что так прошло", - сказал Филатов.

Худайбердиева уже имеет опыт выступления на международном юниорском уровне - ранее она каталась в дуэте с Никитой Назаровым. При этом она отметила, что это не облегчает ей прокаты. "Нет, мне не было проще, наоборот, добавляет ответственности", - сказала фигуристка.

"Мне помогала поддержка партнерши, причем не только сегодня, но и вообще по ходу всего сезона, - добавил Филатов. - Лиза имеет большой опыт на серьезных соревнованиях. Всегда делится советами, как настроиться, как выйти".

Соревнования танцевальных дуэтов в финале Гран-при завершится в субботу.