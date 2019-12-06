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Женский ЧМ по гандболу

Трефилов предостерег от эйфории после пяти побед российских гандболисток на старте ЧМ

Россиянки выиграли все матчи на предварительном групповом этапе турнира
Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Эйфории от пяти побед российских гандболисток на старте чемпионата мира быть не должно. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов.

Женская сборная России по гандболу в пятницу победила команду Швеции со счетом 30:22 в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира. Россиянки заняли первое место в турнирной таблице группы D, победив во всех матчах. Ранее национальная команда обыграла сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13) и Японии (33:23).

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"Это только начало, впереди еще много игр с серьезными командами, дай бог здоровья девчонкам, - сказал Трефилов. - Молодцы, что одолели шведок, но мне бы хотелось, чтобы большой эйфории сейчас не было. Здорово, что так сыграли, но это только начало пути, определенные проблемы еще есть, впереди много работы".

В основном групповом этапе, куда из группы D также вышли сборные Швеции и Японии, россиянки сыграют с командами Испании, Черногории и Румынии. "Все команды сложные, проходных игр уже не будет. Некоторые рассказывают, что я уже плачу от того, что все здорово, но главные матчи впереди. Наше преимущество в том, что мы вышли из группу с четырьмя очками, это дает нам возможность немного оступиться, но лучше все равно не проигрывать, иначе попадем в заваруху", - отметил специалист, под чьим руководством сборная России завоевала золото Олимпийских игр 2016 года.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил Трефилова.

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Женский ЧМ по гандболу
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