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Зимние олимпийские виды спорта

Татьяна Навка заявила, что для нее честь быть членом жюри премии ISU

Церемония вручения наград пройдет 22 марта во время чемпионата мира в Монреале
Татьяна Навка Стоян Васев/ТАСС
Описание
Татьяна Навка
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает двойной ответственностью и честью представлять Россию в составе жюри премии Skating Awards Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом Навка рассказала ТАСС.

В состав жюри также вошли японская фигуристка Мики Андо, двукратный чемпион мира в парном катании канадец Эрик Редфорд, Чэнь Лу из Китая, чемпионка Европы француженка Сурия Бонали и Тодд Элдридж из США.

"Skating Awards - это новое явление в фигурном катании, и пока еще мы только приблизительно понимаем, как все это будет выглядеть. У нас, представителей комиссии, будет задача отслеживать результаты спортсменов, наблюдать за их выступлениями, за их жизнью, чтобы по итогам года выявить достойнейших. На мой взгляд, эта премия - аналог "Оскара" в мире фигурного катания, представлять в ее комиссии Россию - двойная честь и ответственность", - сказала Навка.

Вручение наград пройдет в семи номинациях. Список кандидатов на премию был объявлен 1 декабря, до 10 февраля продлится онлайн-голосование, по итогам которого определятся по три номинанта в каждой категории. Победителей определит жюри, церемония вручения наград пройдет 22 марта во время чемпионата мира в Монреале.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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