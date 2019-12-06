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Финал Гран-при по фигурному катанию

Усачева довольна попаданием на пьедестал в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию

Россиянка заняла третье место на турнире
Дарья Усачева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дарья Усачева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Дарья Усачева осталась довольна третьим местом в финале юниорского Гран-при, который проходит в Турине. Об этом она рассказала журналистам.

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Первое место заняла россиянка Камила Валиева, второе - американка Алиса Лью.

"Я довольна, что попала на пьедестал, - сказала Усачева. - Но я не удовлетворена прокатом, недовольна тем, что не смогла идеально исполнить все элементы. Во второй половине были помарки, поэтому не все было настолько, насколько хотелось".

"Думаю, мои родители точно смотрят [прокаты]. Даня Самсонов смотрел нас с Камилой на трибунах. Ну и, думаю, наша группа в Москве. Мы всегда смотрим и болеем за наших друзей, согруппников, мы даже на тренировках можем посмотреть на взрослых девочек в прямом эфире", - добавила спортсменка.

Финал Гран-при завершится 7 декабря.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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