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Финал Гран-при по фигурному катанию

Глейхенгауз: Валиева выиграла финал Гран-при после перелома ноги, она настоящий герой

Спортсменка приступила к тренировкам только три недели назад
Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании, является настоящим героем. Об этом журналистам после победы спортсменки рассказал Даниил Глейхенгауз, тренер группы Этери Тутберидзе, где тренируется 13-летняя фигуристка.

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Валиева в пятницу получила за произвольный прокат 138,45 балла (207,47 по сумме) и завоевала золото финала. Ранее Валиева исполняла четверной тулуп, однако в Турине не решилась выполнять его на фоне травмы, полученной осенью. Как сообщила ранее сама спортсменка, она приступила к тренировкам только три недели назад.

"Поздравляю наших девочек. Камила - настоящий герой, смогла так быстро восстановиться после перелома ноги, - сказал Глейхенгауз. - Конечно, мы не успели восстановить четверной тулуп, но тот набор, который мы планировали, она выполнила блестяще, что и позволило ей выиграть".

Глейхенгауз отметил, что на тренировках Валиева уже заходит на тулуп. "Мы начали заходить на тренировках на тулуп, но пока он был очень сырой, слишком большой риск был форсировать. Мы решили, что пойдем в облегченный набор, и это сыграло", - отметил специалист.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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