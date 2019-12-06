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Кубок мира по биатлону

IBU пока не рассматривает вариант отмены этапа Кубка мира во Франции

Этап в Анси запланирован на 19-22 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) в настоящее время не рассматривает вариант переноса или отмены третьего этапа Кубка мира, который должен пройти во французском Анси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Ранее старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров сообщил порталу "Чемпионат.com" о возможном переносе третьего этапа Кубка мира из-за отсутствия снега в Анси.

"Нет, в настоящее время нет планов по переносу", - сообщили в IBU.

Третий этап Кубка мира по биатлону запланирован на 19-22 декабря.

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Кубок мира по биатлону
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