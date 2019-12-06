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На реконструкцию старейшего в России велотрека в Туле планируется направить 227 млн рублей

Тульский велотрек открытого типа был построен в 1896 году

ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Тульский велотрек, построенный в конце XIX века, планируют реконструировать за 227 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил председатель регионального комитета по спорту Николай Ивашков во время совещания с участием помощника президента РФ Игоря Левитина на тему развития спортивной инфраструктуры в регионе.

"Запланирована реконструкция старейшего в России велотрека. Общая сумма - 227 млн рублей", - сказал Ивашков.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к Левитину с просьбой поддержать проект реконструкции. "Просим поддержать нас по велоспорту. Сейчас важный вопрос на повестке стоит - это наш исторический велотрек", - отметил Дюмин. По мнению Левитина, вопрос финансирования требует дополнительной проработки.

Тульский велотрек открытого типа построен в 1896 году, находится на территории центрального стадиона "Арсенал". Трек имеет бетонное покрытие, реконструкция проводилась в 1910, 1939, 1953 и 2010 годах. Общая площадь здания велотрека составляет более 9,6 тыс. кв. метров, длина велополотна - около 333 м, ширина - 10 м.

Ежегодно на Тульском велотреке проходит более 15 соревнований международного, всероссийского и регионального уровней.

Теги
РоссияЛевитин, Игорь ЕвгеньевичДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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