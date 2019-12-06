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Футбол в России

"Локомотив" разгромно проиграл "Арсеналу" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:4
Футболисты "Арсенала" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты "Арсенала"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Мячи забили Игорь Горбатенко (48-я минута), Евгений Луценко (64, 78) и Горан Чаушич (83). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Локомотива" Мацей Рыбус.

На 30-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков московской команды "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

"Локомотив" в последний раз до этого пропускал четыре или более мяча 6 ноября 2018 года в матче Лиги чемпионов против португальского "Порту" (1:4), в чемпионате России - 23 сентября 2018 года в игре с "Зенитом" (3:5).

В турнирной таблице "Арсенал" занимает шестое место, набрав 25 очков. "Локомотив" с 34 очками идет вторым, столько же очков в активе у "Краснодара", который свой матч проведет в субботу против московского ЦСКА. "Локомотив" и "Краснодар" отстают от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, "Арсенал" в гостях сыграет с "Сочи", "Локомотив" также на выезде встретится с "Зенитом". 11 декабря "Локомотив" проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" в Мадриде.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2Локомотив19104528-2434
3Краснодар1897232-1934
4ЦСКА18103525-1733
5Ростов1894530-2731
6Арсенал1974823-2325
7Динамо1966716-2124
8Уфа1857615-1722
9Спартак1864818-1722
10Урал1856721-2921
11Ахмат1847713-2319
12Оренбург1754821-2419
13Крылья Советов18531018-2218
14Рубин1846810-2018
15Тамбов18531020-2618
16Сочи1735915-2414
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