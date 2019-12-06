"Локомотив" разгромно проиграл "Арсеналу" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Игорь Горбатенко (48-я минута), Евгений Луценко (64, 78) и Горан Чаушич (83). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Локомотива" Мацей Рыбус.
На 30-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков московской команды "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.
"Локомотив" в последний раз до этого пропускал четыре или более мяча 6 ноября 2018 года в матче Лиги чемпионов против португальского "Порту" (1:4), в чемпионате России - 23 сентября 2018 года в игре с "Зенитом" (3:5).
В турнирной таблице "Арсенал" занимает шестое место, набрав 25 очков. "Локомотив" с 34 очками идет вторым, столько же очков в активе у "Краснодара", который свой матч проведет в субботу против московского ЦСКА. "Локомотив" и "Краснодар" отстают от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, "Арсенал" в гостях сыграет с "Сочи", "Локомотив" также на выезде встретится с "Зенитом". 11 декабря "Локомотив" проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" в Мадриде.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|8
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|18
|5
|3
|10
|20-26
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14