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Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА

Он остается главным тренером сборной России по легкой атлетике
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Борзаковский сообщил ТАСС.

В среду Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало список первоочередных антикризисных мер, направленных на восстановление ВФЛА. В числе предлагаемых мер - создание международной рабочей группы по восстановлению ВФЛА, отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России, сотрудников Центра спортивной подготовки сборных России и других лиц, действия которых могут быть признаны основанием для возникновения и развития допингового кризиса, а также наказанных за нарушение антидопинговых правил. В четверг ВФЛА передала дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил Министерству спорта РФ.

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"Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума. Об этом я написал сегодня в письме исполняющей обязанности главы организации Юлии Тарасенко. Главным тренером я остаюсь", - сказал Борзаковский.

"В письме я объяснил причины своего ухода, это было вызвано продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА и моим несогласием с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями, поэтому с 6 декабря я прекращаю свои полномочия в качестве вице-президента и члена президиума ВФЛА. С чем я не согласен? В частности, переданная в Минспорт РФ дорожная карта не была согласована с президиумом ВФЛА, нас поставили перед фактом, что она уже сдана, а с нами ее никто не обсудил, в таких условиях я так больше работать не могу", - добавил собеседник агентства.

Борзаковский занимает пост главного тренера сборной России с 2015 года. Пост вице-президента ВФЛА он занимал с декабря 2016 года.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе. 11 декабря пройдет очередное заседание президиума ВФЛА, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с рекомендациями Минспорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и РУСАДА о выходе организации из допингового кризиса.

Теги
Борзаковский, Юрий МихайловичЛетние олимпийские виды спортаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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