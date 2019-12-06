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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов идут четвертыми после ритм-танца в финале Гран-при

Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают четвертое место после ритм-танца в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в итальянском Турине.

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По итогам короткой программы россияне набрали 81,51 балла. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (83,83), вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,72), третьими - американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (81,67). Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин занимают пятое место (81,14).

24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), они одержали победу на чемпионате России - 2019. В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при - в китайском Чунцине и Москве.

Произвольный танец фигуристы представят в субботу. Финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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