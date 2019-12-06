{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Московское Динамо" обыграло "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 6 декабря. Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Михал Чайковски (10-я минута), Андрей Алексеев (18), Юусо Хиетанен (24) и Максим Афиногенов (37).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает третье место, набрав 45 очков, "Локомотив" с 39 очками идет восьмым.

В следующем матче "Динамо" 9 декабря примет санкт-петербургский СКА, "Локомотив" 8 декабря в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".

Реклама на ТАСС
Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА
Он остается главным тренером сборной России по легкой атлетике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС