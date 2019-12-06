Московское Динамо" обыграло "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 6 декабря. Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Михал Чайковски (10-я минута), Андрей Алексеев (18), Юусо Хиетанен (24) и Максим Афиногенов (37).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает третье место, набрав 45 очков, "Локомотив" с 39 очками идет восьмым.

В следующем матче "Динамо" 9 декабря примет санкт-петербургский СКА, "Локомотив" 8 декабря в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".