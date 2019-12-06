БК "Зенит" победил "Виллёрбан" и прервал шестиматчевую серию поражений в Евролиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл французский "Виллёрбан" со счетом 75:70 в домашнем матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 3242 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник "Зенита" Алекс Ренфро, набравший 16 очков. В составе "Виллёрбана" ни один игрок не набрал больше 10 очков.

"Зенит" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе три победы в 12 матчах. "Виллёрбан" идет 12-м, одержав пять побед.

В следующем матче "Зенит" в гостях встретится с немецкой "Баварией" (Мюнхен) 13 декабря.