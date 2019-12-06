ВФЛА рассмотрит заявление об отставке Борзаковского с поста вице-президента 11 декабря

В пятницу Борзаковский заявил ТАСС, что подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос отставки Юрия Борзаковского с поста вице-президента организации 11 декабря. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Вопрос о добровольном сложении полномочий [Борзаковского] будет внесен в повестку заседания", - сказала Юхарева.

Борзаковский занимает пост главного тренера сборной России с 2015 года, пост вице-президента ВФЛА - с декабря 2016 года.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе. 11 декабря пройдет очередное заседание президиума ВФЛА, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с рекомендациями Минспорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и РУСАДА о выходе организации из допингового кризиса.