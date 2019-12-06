Российская фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе.

В финале Гран-при в итальянском Турине 16-летняя спортсменка получила за прокат 85,45 балла. Предыдущий рекорд принадлежал ей же, она установила его на этапе Гран-при в японском Саппоро (85,04).

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй. Также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во французском Гренобле и Саппоро.

Женщины представят произвольную программу в субботу.