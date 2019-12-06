{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию
Обновлено 

Российская фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе

В финале Гран-при 16-летняя спортсменка получила за прокат 85,45 балла
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе.

В финале Гран-при в итальянском Турине 16-летняя спортсменка получила за прокат 85,45 балла. Предыдущий рекорд принадлежал ей же, она установила его на этапе Гран-при в японском Саппоро (85,04).

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй. Также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во французском Гренобле и Саппоро.

Женщины представят произвольную программу в субботу.

Теги
РоссияФинал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Косторная заявила, что ученицам Тутберидзе легче выступать вместе в финале Гран-при
По словам фигуристки, они всегда тренируются вместе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС