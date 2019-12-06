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Летние олимпийские виды спорта

Российский пловец Морозов завоевал золото ЧЕ на короткой воде на 50 м вольным стилем

Второе место занял француз Флоран Маноду, третьим финишировал представитель Венгрии Максим Лобановский
Владимир Морозов EPA-EFE/ROBERT PERRY
Описание
Владимир Морозов
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 6 декабря. Россиянин Владимир Морозов завоевал золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Глазго.

27-летний спортсмен показал результат 20,40 секунды. Второе место занял француз Флоран Маноду (20,66), третьим финишировал представитель Венгрии Максим Лобановский (20,76).

Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером мировых первенств, девятикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Золотая медаль на турнире в Глазго стала для него 14-й на первенствах Европы на короткой воде, также в его активе пять серебряных и одна бронзовая награда.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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