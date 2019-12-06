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Футбол в России

Главный тренер "Зенита" Семак считает полезной акцию протеста болельщиков клубов РПЛ

На матче "Зенит" - "Динамо" активные болельщики команд покинули трибуны в конце первого тайма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Акция протеста болельщиков на матче чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо" пойдет на пользу в плане налаживания диалога между организаторами матчей и фанатским корпусом. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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В пятницу "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 3:0. На 40-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны.

"Мы прекрасно знали об этой акции, и спасибо тем, кто сначала пришли и поддерживали нас, потом ушли. Эта проблема была и есть, и болельщики обратили внимание наших органов, ответственных за проведение соревнований, чтобы вступить с ними в конструктивный диалог, - сказал Семак. - Не посещать матчи неправильно, но эта одноразовая акция нужна, чтобы объединить общественность. Эта проблема есть, но закон должен быть один для всех, и если ты что-то сделал, то должен за это отвечать, но не надо отвечать за другого человека".

1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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