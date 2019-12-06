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Футбол в России

Президент тульского "Арсенала" Аджоев считает, что без болельщиков нет футбола

На 30-й минуте матча с "Локомотивом" фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Без присутствия болельщиков на стадионе во время матча нет футбола. Такое мнение ТАСС высказал президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев.

В пятницу "Арсенал" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России разгромил "Локомотив" со счетом 4:0. На 30-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны.

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"Не хочу ничего такого сказать, есть люди, которые разбираются в этом больше, чем я, но болельщики - это 12-й игрок. Без болельщиков нельзя, я уважаю всех болельщиков, потому что без них нет футбола. Они приходят семьями, переживают, болеют, мы должны о них беспокоиться", - сказал Аджоев.

Говоря об игре, Аджоев отметил, что был уверен в победе команды."Но не думал, что счет будет 4:0. У нас есть игра, а результат будет вместе с очками. Сила "Арсенала" в коллективе и игровой дисциплине, это заслуга всей команды, ребята заслужили отпуск, может даже и не короткий", - добавил он.

1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

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Российский футбол
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