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Финал Гран-при по фигурному катанию

Трусова не жалеет, что рискнула с тройным акселем в короткой программе финала Гран-при

Россиянка упала при исполнении этого прыжка
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова не жалеет, что вставила в свою короткую программу в финале Гран-при сложнейший тройной аксель, хотя и не справилась с этим элементом. Об этом она рассказала журналистам после проката.

Трусова упала при исполнении тройного акселя, который впервые вставила в свою короткую программу. Фигуристка справилась с тройным флипом, с каскадом из тройного лутца и тройного тулупа.

"Настроение у меня хорошее, я попробовала аксель и достаточно хорошо его сделала. Упала, но буду работать. Не жалею, что рискнула, рисковала всегда и буду дальше. Если бы не рисковала, не было бы всего этого", - сказала Трусова, сообщив, что тройной аксель у нее впервые получился совсем недавно - через неделю после этапа Гран-при в Москве.

"Я всегда получаю удовольствие от соревнований, старалась делать все, что могу. Не получился аксель, но в следующий раз все получится, - уверена Трусова. - Я очень волновалась, старалась все сделать правильно, но, видимо, что-то пошло не так, это новый элемент для меня".

"Я не знаю почему, но он дается мне сложнее, флип прыгнула еще в прошлом году", - отметила Трусова.

Произвольную программу одиночницы представят в Турине 7 декабря.

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