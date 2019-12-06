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Финал Гран-при по фигурному катанию

Три российских фигуристки лидируют после короткой программы в финале Гран-при

На первом месте Алена Косторная, на втором - Алина Загитова, на третьем - Анна Щербакова
Алена Косторная AP Photo/Toru Hanai
Описание
Алена Косторная
© AP Photo/Toru Hanai

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристки лидируют после короткой программы в одиночных соревнованиях в финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в итальянском Турине. Произвольную программу женщины представят 7 декабря.

Первое место занимает 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд - 85,45 балла. Второй идет 17-летняя Алина Загитова (79,60), третьей - 15-летняя Анна Щербакова (78,27), пятой - 15-летняя Александра Трусова (71,45). Все спортсменки являются ученицами группы Этери Тутберидзе. Четвертую позицию занимает 21-летняя американка Брэди Теннелл (72,20), шестую - 17-летняя японка Рика Кихира (70,71).

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Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей на этапе в Японии.

Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров, в текущем сезоне в ее активе победы на этапах серии Гран-при в США и Китае. 

Трусова также проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне в ее активе победы на этапах Гран-при в России и Канаде, где она установила два мировых рекорда - в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаФинал Гран-при по фигурному катанию
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