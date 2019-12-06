Наумов: "Локомотив" выглядит вымученной командой, которой необходим перерыв

"Вымученная команда, просто не хватило сил на этом отрезке сезона на внутренний чемпионат и матчи Лиги чемпионов, - сказал Наумов. - Вроде все делают правильно, но эмоций нет, там недобежали, тут недопрыгнули, и это все приводит к итоговому результату. Ситуация в матче с "Арсеналом" очень похожа на игру с "Динамо" ("Локомотив" проиграл со счетом 1:2 - прим. ТАСС), где "Локомотив" также неудачно сыграл во втором тайме. Сейчас у клуба много травмированных основных игроков, вышел Дмитрий Баринов с незалеченной мышечной травмой, он мне говорил перед игрой с "Динамо", что эта травма ему покоя не дает".

"Локомотив" на выезде разгромно проиграл тульскому клубу (0:4) в рамках 19-го тура РПЛ. Это поражение стало шестым для команды в последних девяти матчах во всех турнирах. В Лиге чемпионов железнодорожники занимают последнее место в группе D без шансов на выход в плей-офф.

"Вовремя перерыв наступает, если бы начался пораньше, то было бы лучше, "Локомотиву" нужен перерыв для восстановления сил. Я провел с командой три года, я посещал все игры "Локомотива", часто бывал на тренировках, поэтому что-то могу понимать в том, в каком состоянии находится команда. Когда команда выходит, я уже вижу, что что-то не так, тут даже тренер не поможет, потому что от этой усталости никуда не деться. Ротация состава должна быть более широкой, чем у "Локомотива", - отметил Наумов.

После 19 матчей "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 11 очков.

С фанатами нужно разговаривать

Наумов подчеркнул, что зимняя пауза пойдет на пользу "Локомотиву". "Вернется Джефферсон Фарфан, подлечат свои травмы футболисты, Юрий Семин хорошо подготовит команду, наверное, повезет их в Испанию на сборы, зарядит их новыми силами. Не знаю, будет ли кого-то приобретать "Локомотив", он никого не продает особо, сейчас надо Жоау Мариу у "Интера" выкупать, не думаю, что будут усиления, хотя они нужны. Центральные защитники Бенедикт Хёведес и Ведран Чорлука уже в возрасте, скорости не те, не успевают, еще вратаря было бы неплохо приобрести, в нападение тоже нужен игрок", - заявил собеседник ТАСС.

Бывший президент "Локомотива" выделил футболистов, которые не слишком удачно провели отрезок до зимней паузы. "Мацей Рыбус не выглядел хорошо в течение сезона, не оправдал ожиданий Дмитрий Живоглядов, а вот Тугарев порадовал меня в игре с "Арсеналом", я к нему хорошо отношусь, он очень неплохо выглядит, я думаю, что он - будущее "Локомотива", - отметил Наумов.

На 30-й минуте активные болельщики "Арсенала" и "Локомотива" покинули трибуны в знак поддержки фанатов "Спартака", которых задерживали сотрудники правоохранительных органов в преддверии и после матча 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1). Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. Также 4 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности заводящего "Спартака" Валерия Бевза, который в среду был наказан штрафом в размере 5000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на полтора года.

"Фанаты - это очень дружная компания, огромная сила, я с ними много общался в "Локомотиве" и понимаю, как с ними нужно работать, их нельзя ломать, с ними можно решать вопросы мирно, они вменяемые ребята, если с ними разговаривать нормально. С одной стороны, они не правы, нельзя так себя вести, как себя вели некоторые болельщики на матче со сборной Сан-Марино, когда оскорбляли Артема Дзюбу. Но фанатам нужно объяснять, а с ними разговоров таких не ведут, поэтому возникают такие ситуации, если вовремя не проводить работу над этим, то потом наверстать очень сложно. У нас была ситуация, мы наказали болельщика, который зажег файер на трибуне и бросил его на поле, и нас фанаты остальные поняли", - прокомментировал Наумов.

Наумов был президентом "Локомотива" с 2007 по 2010 год.