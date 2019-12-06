Загитова отметила, что адреналин помог ей в прокате короткой программы в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова довольна прокатом короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

"Сегодня у меня был адреналин, которого я так долго ждала - ноги чуть-чуть потрясывало, это хорошо, - рассказала Загитова. - Когда его нет - это не очень хорошо, и когда много - тоже нехорошо, поэтому надо находить середину. Если его вообще нет, ты становишься вялым".

Загитова в прокате короткой программы чисто справилась со всеми элементами - на плюсы выполнила свой фирменный каскад "тройной лутц - тройной риттбергер", двойной аксель и тройной флип, комбинации вращений и дорожки шагов были выполнены на максимальном четвертом уровне.

"Я тут уже контролировала себя, а лутц-риттбергер - это такой каскад, где нельзя допускать ошибок. Если у тебя не совсем такое, как нужно, приземление, ты на опыте его вытаскиваешь, но иногда из-за нервов это не получается. Здесь я его хорошо сделала, я рада", - подчеркнула фигуристка.

Произвольные программы женщины покажут в субботу.