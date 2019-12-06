Агент игрока НХЛ Зайцева прокомментировал ситуацию с детьми хоккеиста

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дети защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никиты Зайцева находятся с родителями хоккеиста. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Ранее сообщалось, что Зайцев передал полиции и телеканалу "360" видеозапись, на которой, по его утверждению, запечатлены факты измены его бывшей супруги Маргариты и неподходящие условия для жизни детей. В свою очередь, бывшая жена игрока, по сообщению "РЕН-ТВ", заявила в полицию, обвинив родственников Зайцева в похищении детей.

"История, которая сейчас описывается в интернете бывшей женой моего клиента Никиты Зайцева, не является достоверной. Дети Никиты в безопасности, они находятся с его родителями дома в Москве, у них все хорошо", - сказал Мильштейн.

"Бывшая супруга Никиты знает, где находятся дети и что с ними все в порядке. Правоохранительные органы рассматривают это как частный случай. Мы просим всех проявить уважение к неприкосновенности семейной жизни", - добавил он.

Зайцев играет в НХЛ с 2016 года, перед нынешним сезоном он перешел в "Оттаву" из "Торонто". Игрок является двукратным бронзовым призером чемпионата мира.