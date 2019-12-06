Косторная заявила, что ученицам Тутберидзе легче выступать вместе в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Ученицам российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе - Алине Загитовой, Алене Косторной, Александре Трусовой и Анне Щербаковой - легче выступать вместе в финале Гран-при в Турине. Об этом Косторная сообщила на пресс-конференции по итогам короткой программы турнира.

Три российских фигуристки лидируют после короткой программы в финале Гран-при

"Мы тренируемся все вместе всегда, - сказала Косторная. - Поэтому здесь немного легче, потому что большая часть спортсменов - это наша группа".

По итогам короткой программы Косторная идет на первом месте, Загитова - на втором, Щербакова - на третьем, Трусова - на пятом.

Произвольные программы женщины представят в субботу.