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Финал Гран-при по фигурному катанию

Косторная заявила, что ученицам Тутберидзе легче выступать вместе в финале Гран-при

По словам фигуристки, они всегда тренируются вместе
Алена Косторная EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Алена Косторная
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Ученицам российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе - Алине Загитовой, Алене Косторной, Александре Трусовой и Анне Щербаковой - легче выступать вместе в финале Гран-при в Турине. Об этом Косторная сообщила на пресс-конференции по итогам короткой программы турнира.

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"Мы тренируемся все вместе всегда, - сказала Косторная. - Поэтому здесь немного легче, потому что большая часть спортсменов - это наша группа".

По итогам короткой программы Косторная идет на первом месте, Загитова - на втором, Щербакова - на третьем, Трусова - на пятом.

Произвольные программы женщины представят в субботу.

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